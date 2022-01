Essen: Falsche Fernsehtechniker tricksen Senior aus und erbeuten größere Summe Bargeld und Schmuck

45138 E.-Huttrop: Gestern Nachmittag (17. Januar, um 15:50 Uhr) erbeuteten zwei Trickbetrüger bei einem betagten Senioren in der Schwanenbuschstraße eine größere Menge Bargeld - zuvor hatte eine ebenfalls betagte Seniorin im gleichen Mehrfamilienhaus die beiden vehement abblitzen lassen.

Die beiden falschen Fernsehtechniker klingelten zunächst bei der Seniorin - diese hatte die Männer bereits vom Balkon gesehen und war nach dem Klingeln an der Haustüre in den Flur getreten und hatte ihre Wohnungstür verschlossen. Obwohl die beiden Männer hartnäckig versuchten, in die Wohnung der Frau zu gelangen, um angeblich ihren Kabelanschluss zu überprüfen, lehnte diese vehement ab. Erst als die beiden vermeintlichen Techniker den "Rückzug" antraten, schloss die Seniorin ihre Wohnung wieder auf und trat ein.

Doch die beiden Männer verließen das Haus nicht. Sie klingelten bei einem Nachbarn und zeigten diesem ihren angeblichen "Auftragszettel", woraufhin dieser sie arglos hereinließ. Während der Senior mit einem der Techniker die Programme durchprobierte, hatte sein Komplize genug Zeit, sich in der Wohnung nach Geld und Wertgegenständen umzuschauen. Als die beiden Männer sich verabschiedet hatten, stellte der Senior schließlich fest, dass ihm eine größere Summe Bargeld und Schmuck gestohlen worden war.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

1. Person

- circa 30 - 40 Jahre alt - etwa 175 - 185 cm groß - korpulent - dunkles, etwas längeres Haar - schwarze Jacke, rot-weißer kreisförmiger Aufdruck auf dem Rücken

2. Person:

- circa 30 - 40 Jahre alt - etwa 165 - 175 cm groß - schwarzafrikanischer Phänotyp - normale Statur - dunkles, kurzes Haar

Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 0201/820-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei mit Nachdruck darauf hin:

- Seien Sie stets misstrauisch, wenn sich Fremde vor ihrer Haus- oder Wohnungstüre befinden und aus den unterschiedlichsten Gründen um Einlass bitten. Dies gilt vor allem dann, wenn diese Personen unangemeldet erscheinen. Trickdiebe sind äußerst erfinderisch, wenn sie an Ihre Wertgegenstände kommen wollen!

- Sollten Sie auch nur den geringsten Zweifel an der Echtheit des Anliegens haben, lassen Sie diese Person nicht in Ihre Wohnung! Ziehen Sie Nachbarn hinzu oder rufen Sie direkt die Polizei unter 110 an.

- Helfen Sie mit, Betrüger ohne Beute abblitzen zu lassen und informieren Sie vor allem ältere Menschen in Ihrem Umfeld! Dabei können Sie gern auf Broschüren der Polizei zurückgreifen. Diese finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/sites/default/files/2018-09/Broschuere_SAEM_36s_web.pdf

https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-04/228-BR-Im-Alter-sicher-leben%20%28003%29.pdf

https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-04/229-BR-Gut-beraten-im-hohen-Alter%20%28002%29.pdf

