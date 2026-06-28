Essen: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten vierstellige Summe von Senior

Die Betrüger bedrängten den 78-Jährigen massiv am Telefon. Gegen 12 Uhr meldete sich der erste Anrufer und warf dem Mann vor, seine Kredite nicht zu zahlen. Der Senior legte auf, wurde jedoch knapp eine Stunde später erneut von einem angeblichen Bank-Mitarbeiter kontaktiert. Auch dieser drängte ihn zum Überweisen von Geld. Ein Mitarbeiter der Bundesbank werde sich in Kürze melden, dafür solle der 78-Jährige sich eine Messanger-App runterladen. Über diese kontaktierte der vermeintliche Bundesbank-Mitarbeiter den Senior und schickte ihm eine Kopie seines Ausweises, um sich vermeintlich zu legitimieren.