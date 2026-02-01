Essen: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Bargeld und EC-Karte von Seniorin - Zeugenaufruf

Während die Seniorin weiterhin mit dem ersten Tatverdächtigen telefonierte, erschien ein weiterer bislang unbekannter Mann an ihrer Wohnanschrift. Auch er gab sich als Bankmitarbeiter aus und erklärte, die EC-Karte überprüfen zu müssen. Er teilte der 69-Jährigen mit, die Karte sei äußerlich manipuliert und nahm diese an sich.