Essen: Fahrzeugführerin bei Unfall an der Stoppenberger Straße verletzt- Feuerwehr setzte Spezialgerät zur Bergung der

Essen: 27-Jähriger am Bahnhof Altenessen überfallen -

Polizeimeldungen Essen (ots) - 45326 E.-Altenessen-Süd: Ein 27-Jähriger wurde am Donnerstag, 20. Februar, in einer Unterführung am Bahnhof Altenessen von einem Unbekannten überfallen.