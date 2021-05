Essen: Fahrzeugführer flüchtet vor Polizei - ehemaliger "Knacki" ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss am Steuer

Die Beamten signalisierten dem Fahrzeugführer, an der nächsten Möglichkeit anzuhalten. Anstatt dem Folge zu leisten, flüchtete der Fahrzeugführer mit mehr als 100 km/h über die Gerlingstraße in Richtung Schützenbahn. Dabei überquerte der Flüchtige die Kreuzung an der Goldschmidtstraße bei roter Ampel. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet.

Kurz vor Erreichen der Schützenbahn versuchte der Fahrer vermutlich die Verfolger in den Nebenstraßen abzuhängen. Statt der erhofften Fluchtmöglichkeit endete die Fahrt jedoch abrupt, denn bereits die erste befahrene Nebenstraße (Waldthausenstraße) entpuppte sich als Sackgasse.

Zu Fuß flüchtete der 30 Jahre alte Deutsch-Libanese weiter, ließ seine Beifahrerin (19, Deutsch) am Ende der Sackgasse im Auto zurück.

In einem Park an der Kleinen Stoppenberger Straße entdeckten Beamte den Flüchtigen, der zwar wiederholt versuchte zu entwischen, jedoch kurz vor Erreichen der angrenzenden Bahngleise eingeholt und festgenommen werden konnte.

Er gab an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und zudem vor Fahrtantritt Drogen konsumiert zu haben. Der bereits hinlänglich polizeilich bekannte Essener musste für weitere Maßnahmen mit zur Polizeiwache. /ChWi

