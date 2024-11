Essen: Fahrraddiebe durch versteckten GPS-Tracker überführt - Pedelecs sichergestellt

45279 E.-Freisenbruch: Am Dienstagmorgen (5. November) stahlen bis dahin unbekannte Tatverdächtige das Pedelec eines 33-Jährigen an der Straße Hellweg. Dank eines versteckten GPS-Trackers ortete der Essener sein Fahrrad am nächsten Tag (6. November) auf der Rodenseelstraße und alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten das Pedelec sowie weiteres Diebesgut sicher und identifizierten insgesamt vier Tatverdächtige.

Der 33-Jährige hatte sein Pedelec der Marke Specialized am Dienstag gegen 6:50 Uhr vor einem Krankenhaus auf der Straße Hellweg abgestellt und abgeschlossen. Am Nachmittag stellte er fest, dass das Fahrrad gestohlen wurde. Gestern gegen 11:45 Uhr ortete der Essener mit einem am Fahrrad verbauten GPS-Tracker sein Bike auf der Rodenseelstraße. Die hinzugezogenen Polizisten ordneten das Signal einer Wohnung zu und erwirkten zusammen mit der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft über das Amtsgericht Essen einen Durchsuchungsbeschluss.

Die Beamten stellten insgesamt vier Tatverdächtige aus Essen (34, m, deutsch / 41, m, deutsch / 48, w, deutsch / 44, m, türkisch) sowie zahlreiches Diebesgut fest - darunter drei teilweise auseinandergebaute Pedelecs und zwei Katalysatoren.

Das ausgeschlachtete Pedelec sowie die Einzelteile des Fahrrades des 33-Jährigen konnten ihm noch vor Ort ausgehändigt werden. Die Polizei stellte das übrige mutmaßliche Diebesgut sicher.

Die Ermittlungsgruppe Fahrrad ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls von Diebstahl und des Verdachts auf Hehlerei gegen die vier Tatverdächtigen. /RB

