Essen: Fahrraddieb kurz nach der Tat vorläufig festgenommen

Essen (ots) - 45147 E.-Holsterhausen: Am Freitagabend (1. Mai, 19:10 Uhr) wählte ein 38-jähriger Essener den Notruf, weil ihm kurze Zeit vorher sein Fahrrad an der Holsterhauser Straße gestohlen worden war - der mutmaßliche Dieb konnte in der Nähe festgenommen werden.