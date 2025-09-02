Essen: Fahrgast nach Vollbremsung im Linienbus schwer verletzt - Lieferwagen gesucht

45144 E.-Frohnhausen: Vergangenen Freitagnachmittag (29. August) musste ein Linienbus an der Onckenstraße eine Vollbremsung einleiten, um einen drohenden Zusammenstoß mit einem Transporter zu vermeiden. Dabei wurde eine 86-jährige Frau schwer verletzt. Die Polizei sucht nach dem Fahrer des Transporters.

Der Linienbus fuhr auf der Onckenstraße in Richtung Hirtsieferstraße, als zwischen Kerckhoffstraße und Niebuhrstraße ein Transporter zurücksetzte. Um einen drohenden Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Bus. Dabei stürzte die 86-Jährige. Sie musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Lieferwagen-Fahrer (es soll sich um ein Hermes-Fahrzeug handeln) hatte den Unfall offenbar nicht bemerkt und fuhr weiter. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer bzw. nach Zeugen, die Hinweise auf diesen geben können. Hinweise werden unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

