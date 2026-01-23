Essen: Fahrgast bei Gefahrenbremsung in Bus schwer verletzt - Zeugenaufruf

Auf Höhe der Haltestelle "Mehring" geriet der Pkw mit hoher Geschwindigkeit auf den Fahrstreifen des entgegenkommenden Linienbusses, der die Vogelheimer Straße in Richtung Hafenstraße befuhr. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, leitete der Busfahrer eine Gefahrenbremsung ein. Infolge des abrupten Bremsmanövers stürzte eine 83-jährige Insassin im Bus und verletzte sich schwer. Die Essenerin wurde rettungsdienstlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie weiterhin stationär behandelt wird.