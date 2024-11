Essen: Fahrer verliert Kontrolle über gestohlenes Motorrad und verunfallt - vorläufige Festnahme

45307 E.-Kray: Gestern Mittag (9. November) verlor ein unbekannter Mann die Kontrolle über ein gestohlenes Motorrad (KTM Duke) und verunfallte auf der Hubertstraße. Der ebenfalls nicht identifizierte Sozius wurde schwer verletzt. Der mutmaßlich alkoholisierte Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 12:35 Uhr befuhr der Fahrer mit seinem Sozius die Hubertstraße in Fahrtrichtung Elisabethstraße, als er in einer Kurve die Kontrolle über das Motorrad verlor, einen Bordstein touchierte und auf einer angrenzenden Grünfläche stürzte. Während der Fahrer unverletzt blieb, wurde der Sozius schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Männer konnten sich nicht ausweisen und bislang nicht eindeutig identifiziert werden. Aktuell besteht der Verdacht des unerlaubten Aufenthalts in Deutschland. Zudem ergaben sich vor Ort Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrers. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Kraftrad bereits am 5. November durch eine 26-jährige Essenerin als gestohlen gemeldet wurde. Die KTM Duke wurde sichergestellt.

Gegen den Fahrer wird nun wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts nach unerlaubter/unbekannter Einreise, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum sowie des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Er wurde vorläufig festgenommen. Auch der Sozius steht unter Verdacht des unerlaubten Aufenthalts. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell