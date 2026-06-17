Essen: Fahrer eines silbernen BMW verletzt zwei Personen leicht und verlässt Unfallstelle - Zeugen gesucht

Die 29-Jährige stand nach eigenen Aussagen am Fahrbahnrand, als der Fahrer des silbernen BMW sie touchiert haben soll. Anschließend habe er angehalten und sei ausgestiegen. Dann soll es zu einem Streit zwischen ihm, der 29-Jährigen und ihrem Begleiter gekommen sein, infolgedessen der Unbekannte wieder in seinen Wagen stieg.