Essen: Fahndungsende! Polizei suchte vermissten Senior! -Folgemeldung- Unterkühlter Essener findet glücklicherweise

Die Polizei suchte seit den frühen Morgenstunden (Donnerstag, 10. 12.) einen 85-jährigen Senior, der gestern seine Wohnanschrift am Nöttelhof verlassen und seitdem nicht mehr zurückkehrte. Neben einer Vielzahl von Streifenwagen unterstützte ein Polizeihubschrauber die Suche in den frühen Morgenstunden, um insbesondere unwegsames Gelände abzusuchen. Zudem suchte ein Hundeführer mit seinem Mantrailer (Personenspürhund) die Wege im Stadtteil Bergerhausen ab. -Wie berichteten heute morgen.- Kurz nach 15 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis, dass ein älterer Mann Zuflucht in einer Rettungswache an der Maxstraße sucht. Noch bevor der verwirrte und unterkühlte Mann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren wurde, überprüften Polizisten seine Personalien. Inzwischen steht fest, dass es sich um den zuvor gesuchten Senioren aus Bergerhausen handelt. Die Polizei beendet die Suche und bedankt sich für die wichtigen eingegangenen Hinweise aus der Bevölkerung. /Peke

