Essen: Fahndung nach mutmaßlichen Transporterdieben - Radarfalle nach Geschwindigkeitsüberschreitung ausgelöst

Die beiden noch unbekannten Männer stehen im Verdacht, Anfang Juli einen Fiat Ducato von einem Autohandel an der Haedenkampstraße entwendet zu haben. Bei ihrer Flucht Richtung Norden gerieten sie auf der BAB 2 bei Bielefeld in eine Radarfalle. Später konnte das Fahrzeug auf einem Parkplatz in Salzgitter gefunden und sichergestellt werden.

Mit der Veröffentlichung der Bilder aus der Kamera erhofft sich die Ermittlerin Hinweise zu den beiden bislang unbekannten Männern.

Fotos: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-besonders-schwerer-fall-des-diebstahls-von-kraftfahrzeugen

Hinweise bitte über die zentrale Vermittlung an das KK 32: 0201/829-0. (ChWi)

