Essen: Essener Staatsanwalt befürwortet Festnahme von vier Ladendieben - Quartett täuschte Einkauf im Modegeschäft vor

Essen (ots) - 45127 E.- Innenstadt: Vier verdächtige Kunden erregten Donnerstagabend (27.2.2020, 18:40 Uhr) die Aufmerksamkeit der Ladendetektive eines Modegeschäftes an der Kettwiger Straße. Als richtig erwies sich der Verdacht, da die Männer zahlreiche Kleidungsstücke in einen ebenfalls gestohlenen Rucksack verstauten. Noch bevor die Männer am Ausgang durch die Angestellten gestoppt wurden, fuhren auch alarmierte Polizisten am Einsatzort vor. Die Überprüfung der Tatverdächtigen (19, 20, 26, 32) ergab, dass sie als Asylsuchende zurzeit in Essen untergebracht sind. Nach Rücksprache mit der Essener Staatsanwaltschaft wurden die Beschuldigten vorläufig festgenommen. Polizeibeamte brachten das Quartett daraufhin in das Essener Polizeigewahrsam./Peke