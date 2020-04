Essen: Essener flieht nach Schüssen auf ein Cocktailtaxi- Polizisten verfolgen Flüchtigen durch Altendorf

Essen (ots) - 45127 E-Altendorf: Vergangenen Samstag, 11. April gegen 23:15 Uhr, fiel im Einsatz befindlichen Polizisten der Inspektion Nord ein weißes Cocktailtaxi an der Niederfeldstraße/ Ecke Altendorfer Straße auf. Als sie sich in Höhe des Transporters befanden, bemerkten sie einen Mann, der mit einer Schusswaffe mehrfach auf das Fahrzeug schoss. Sofort stoppten sie den Streifenwagen, worauf der Schütze laut fluchend flüchtete. Mit der Waffe in der Hand spurtete er in die Serlostraße. Als er auf die Motorhaube eines geparkten Autos sprang, griffen die Beamten zu. Sie sahen zuvor, dass die Waffe aus seinen Händen auf die Straße fiel. Unverletzt konnten sie ihn überwältigten. Die Pistole, wie sich herausstellte eine Schreckschusswaffe, stellten die Beamten sicher. Später konnte die Polizei das weiße Cocktailtaxi und die mutmaßlichen Insassen ausfindig machen, die nach dem Vorfall davongefahren waren. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der 35-jährige, zunächst festgenommene Essener die Fahrzeugbeschriftung zu wörtlich genommen haben könnte. Die zuvor verlangten Longdrinks bekam er nach Auskunft der (Bar-) Mixer jedenfalls nicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Essener wieder auf freien Fuß gesetzt. Wenig beeindruckt von seiner glücklichen Festnahme fragte er die Beamten auf der Wache zu seiner für den Jahreswechsel gekauften und jetzt sichergestellten Schusswaffe, ob er sie denn vor Silvester zurück bekäme, da er ansonsten ja eine neue kaufen müsste!? Die Polizei klärt jetzt, ob der Beschuldigte neben dem Waffengesetz gegen weitere Gesetze verstoßen hat./Peke