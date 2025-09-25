Essen: Erneuter Erfolg von "Safe City" an U-Bahnhof - vorläufige Festnahme

45141 E.-Nordviertel: Im Rahmen des Präsenzkonzepts "Safe City" beobachteten Einsatzkräfte am Mittwoch (24. September) erneut einen Drogenhandel an der Grillostraße/Segerothstraße. Ein Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

Nach Hinweisen auf einen wiederkehrenden Drogenhandel nahmen Einsatzkräfte des Präsenzkonzepts "Safe City" bereits am 16. September zwei Männer fest. Am Mittwoch gegen 12:30 Uhr beobachteten die Beamten nun erneut einen Mann, der an der U-Bahnhaltestelle augenscheinlich kleine Drogenportionen ("Bubbles") an eine weitere Person übergab und im Gegenzug Bargeld entgegennahm. Kurz darauf kam es zu einem weiteren Handel mit einem anderen Käufer.

Als der mutmaßliche Drogenhändler anschließend die Haltestelle verließ und über die Segerothstraße in Richtung Innenstadt ging, beabsichtigten die Beamten, ihn zu kontrollieren. Der Mann flüchtete zu Fuß bis zur Straße St. Marien, wo er gestoppt und festgenommen werden konnte. Da er Widerstand leistete, setzten die Beamten Pfefferspray ein. Bereits bei der Festnahme fielen dem Tatverdächtigen zahlreiche "Bubbles" aus der Hand.

Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Kleidung stellten die Beamten rund 1.350 Euro sowie etwa 60 Gramm Heroin (brutto) sicher.

Die Beamten identifizierten den Tatverdächtigen als einen 25-jährigen Guineer ohne festen Wohnsitz in Deutschland und nahmen ihn vorläufig fest. Gegen ihn wird nun wegen des illegalen Handels mit Heroin in nicht geringer Menge ermittelt. /RB

