Essen: Erneut erfolgreiche Woche bei der Bekämpfung der Clankriminalität - Polizei und Netzwerkpartner sorgen für mehr

45117 E-Stadtgebiet: Auch in der vergangenen Woche waren die Einsatzkräfte der Hundertschaft an mehreren Tagen zur Bekämpfung der Clankriminalität gemeinsam mit verschiedenen Ämtern der Stadt Essen als Netzwerkpartner im Stadtgebiet unterwegs. Sie kontrollierten Gaststätten und Cafés, vollstreckten drei Haftbefehle, stellten in mehreren Fällen Betäubungsmittel, Bargeld und Messer sicher und unterstützten den Streifendienst bei verschiedenen Einsätzen.

Am Montagnachmittag (13. November) stellten die Beamten der Hundertschaft binnen einer Stunde an der Haskenstraße zwei mutmaßliche Drogendealer: Bei einem 42-jähriger Essener mit türkischer Staatsangehörigkeit stellten die Polizisten 14 Tütchen mit Cannabis, einen vierstelligen Bargeldbetrag und ein Messer aus der Bauchtasche sicher. Da der Mann bereits mit einem Haftbefehl gesucht wurde, brachten sie ihn umgehend in das Polizeigewahrsam. Nur kurz darauf geriet ein 37-jähriger Essener mit türkischer Staatsangehörigkeit in das Visier der Beamten - bei ihm fanden sie unter anderem einen dreistelligen Bargeldbetrag, mehrere Verkaufseinheiten Kokain und Cannabis sowie eine Feinwaage. Der Essener wurde vorläufig festgenommen und wurde ebenfalls in das Gewahrsam gebracht.

Donnerstagnachmittag wurden Einsatzkräfte der Hundertschaft an der Serlostraße bei einem polizeibekannten 22-jährigen Syrer vorstellig, der aufgrund eines bestehenden Haftbefehls gesucht wurde. Sie konnten ihn in seiner Wohnung festnehmen und stellten eine geringe Menge Cannabis sicher. Zeitgleich führten Kollegen der Hundertschaft eine Verkehrskontrolle an der Logenstraße durch. Auch gegen den 47-jährigen Fahrer (afghanischer Staatsangehöriger aus Essen) bestand ein Haftbefehl. Gegen Zahlungen der Geldstrafen konnten die beiden Männer noch am Abend die Polizeiwache verlassen.

Zusätzlich unterstützten die Beamten immer wieder den Streifendienst bei verschiedenen Einsatzlagen: Nachdem am Samstagabend am Limbecker Platz ein 25-Jähriger mit schweren Stichverletzungen aufgefunden wurde, unterstützten zahlreiche Beamte der Hundertschaft bei der Fahndung nach den flüchtigen Tätern. Kurz nach Mitternacht eilten die Einsatzkräfte gemeinsam mit dem Streifendienst nach Altenessen und konnten gemeinsam zwei mutmaßliche Einbrecherinnen stellen.

Die regelmäßigen Kontrollen mit unseren Netzwerkpartnern und die starke Präsenz sind ein wesentlicher Baustein zur Bekämpfung der Clankriminalität. Die Einsatzkräfte der Hundertschaft sind in jeder Woche an mehreren Tagen zu unterschiedlichen Zeiten im Einsatz und verfolgen konsequent alle Verstöße. Ein enger Austausch mit den Netzwerkpartnern der kommunalen Ordnungsbehörden, des Zolls, der Bezirksregierung und den Finanzbehörden und die damit verbundene Planung von Verbundeinsätzen ist hierbei unerlässlich./Wrk

