Essen: Ermittlungsgruppe Jugend klärt Einbruchsserie - drei Jugendliche in Untersuchungshaft

Essen (ots) - 45134 E.-Rellinghausen: Zwei 16-Jährige und ein 15-Jähriger sind vermutlich verantwortlich für eine Reihe an Einbrüchen. Durch intensive Ermittlungsarbeit der Ermittlungsgruppe Jugend konnten die drei deutschen Jugendlichen gestern (10. Dezember) festgenommen werden. Das Amtsgericht Essen erließ Haftbefehl. Zwei der Jugendlichen (15/16) brachen am 5. November in eine Schule an der Ardeystraße ein. Sie zerstörten das Fenster und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren durchwühlten sie die Schubladen der Lehrerpulte und entwendeten zwei Geldkassetten, sowie einen CD-Rekorder. Einen Tag später (6. November) drang das gleiche Einbrecher-Duo in ein evangelisches Gemeindezentrum in Rellinghausen ein. Dort ließen sie einen tragbaren Tresor mitgehen, indem sich Bargeld in vierstelliger Summe befand. Unter anderem gehörte dazu Bargeld, welches aus der eingesammelten Kollekte von Konfirmationen stammt und welches als Spende für eine soziale Einrichtung gedacht war. Insgesamt entstand ein hoher Sachschaden an dem Gemeindezentrum. Denn am 8. November wurde das Gebäude erneut von den Jugendlichen betreten. Diesmal schlugen sie die Glastür eines Büros ein, um ins Innere zu gelangen. Sie durchwühlten Schubladen und Rollcontainer und entwendeten schlussendlich einen Kühlschrank samt Inhalt. Am 13. November versuchten die Jugendlichen diesmal die Eingangstür des Gemeindezentrums aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Das nächste Ziel war eine Kindertagesstätte an der Bodelschwinghstraße. Nun zu dritt hebelten die Jugendlichen mehrere Türen im Obergeschoss auf. Die Räume, die sie gewaltsam öffneten, wurden durchsucht. Beute machten sie unter anderem mit Bargeld und Fotokameras. Durch das gewaltsame Öffnen entstand auch für die Kindertagesstätte ein großer Sachschaden. Am 9. November versuchten der 15-Jährige und der 16-Jährige die Tür eines Kunsthauses aufzuhebeln. Es blieb vorerst bei einem Versuch, sodass dann die Scheibe eines Fensters eingeschlagen wurde, um ins Haus zu gelangen. Ziel war es auch hier, mitnehmenswerte Gegenstände an sich zu nehmen. Ebenfalls am 13. November brachen die drei jungen Männer zum wiederholten Male in das Gemeindezentrum ein. Diesmal mit Unterstützung von zwei weiteren Beteiligten (w16/m16). Bei der Tatausführung führten einige Beteiligten unter anderem Werkzeuge, teilweise sogar (Stich-)Waffen mit sich. Bei jedem Einbruch wurden die Streifenbeamten der Polizeiinspektion Süd und Mitte alarmiert. Durch die professionelle Tatortaufnahme der Beamten, wie beispielsweise die erste Spurensuche und -sicherung, konnten die Tatverdächtigen schnell ermittelt und identifiziert werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf eine fünfstellige Summe. Die Ermittlungsgruppe Jugend übernahm die weiteren, intensiven Ermittlungen. Einer der Tatverdächtigen galt bereits als Intensivtäter. Schlussendlich wurden Haftbefehle für drei der Jugendlichen angeregt, die das Amtsgericht Essen erließ. Die Kriminalbeamten nahmen die beiden 16-Jährigen und den 15-Jährigen am gestrigen Tage fest. / JH