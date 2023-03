Essen: Ermittlungserfolg nach Festnahme von zwei Graffiti-Sprayern

45257 E-Kupferdreh: Am frühen Morgen des 7. Januar nahmen Einsatzkräfte zwei mutmaßliche Sprayer (19/21) fest. Zuvor hatten die Beamten nach Graffiti-Sprayern gefahndet, die auf das Gelände eines Gewerbebetriebs eingedrungen waren. In enger Zusammenarbeit des Streifendienstes mit der Kriminalpolizei konnten über 20 weitere Tatorte ermittelt werden, für die die beiden Männer als Täter in Betracht kommen.

Gegen 00:30 Uhr erhielt die Polizei Essen Hinweise auf zwei Graffiti-Sprayer, die an der Gasstraße über den Zaun eines Gewerbebetriebs geklettert sein sollen. Auf dem Gelände stellten Polizisten noch frische Schmierereien fest. Die beiden Unbekannten konnten sie auf dem Gelände jedoch nicht antreffen.

Sofort fahndeten mehrere Streifenwagen im Umkreis nach den flüchtigen Tätern. Nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt machten die Beamten ein Fahrzeug mit zwei jungen Männern aus. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten mehrere Sprühdosen, farbverschmierte Kleidung und weitere szenetypische Gegenstände auf. Außerdem stellten sie die Smartphones der mutmaßlichen Graffiti-Sprayer sicher.

Dank der engen Zusammenarbeit von Kriminalpolizei und Kräften des Streifendienstes konnten in den folgenden Wochen weitere Tatorte ermittelt werden. Diese erstrecken sich über mehrere Stadtteile im Essener Süden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kommen die beiden Essener (19 und 21 Jahre alt, deutsche Staatsangehörige) als Tatverdächtige für knapp über 20 Schmierereien in Betracht. Der Gesamtschaden könnte sich auf über 20.000 Euro belaufen. Die weiteren Ermittlungen dauern an./Wrk

