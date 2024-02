Essen: Ermittlungserfolg des Rauschgiftkommissariats - Marihuana-Plantage in Essener Innenstadt aufgedeckt

45127 E.-Stadtkern: Beamten des Rauschgiftkommissariats der Polizei Essen gelang am 16. Januar ein Ermittlungserfolg. Die Polizisten machten eine Cannabis-Plantage in der Mechtildisstraße ausfindig, stellten Bargeld und eine große Menge Betäubungsmittel sicher.

Im November erhielt das Rauschgiftkommissariat der Polizei Essen Hinweise, dass es in dem Bereich Gänsemarkt, I. Weberstraße, Mechtildisstraße auffällig nach Marihuana riechen soll. Am 16. Januar konnten Zivilkräfte dann den Geruch auf ein Wohnhaus in der Mechtildisstraße eingrenzen. Rauschgiftspürhund Duke wurde hinzugezogen und lokalisierte die Geruchsquelle in einem Anbau auf dem Hinterhof des Hauses.

Durch die Staatsanwaltschaft Essen wurde umgehend ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt. In dem Anbau stießen die Beamten dann auf eine größere Marihuana Plantage. Die Pflanzen waren bereits abgeerntet und die Betäubungsmittel zum Transport vorbereitet worden. Insgesamt fanden die Ermittler über 80 kg abgepacktes Marihuana, 158 Cannabispflanzen, einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag und diverse Gerätschaften zum Betreiben einer Plantage.

Vor Ort wurden keine Personen angetroffen. Im Nachgang konnte ein 30-jähriger Essener mit deutsch-irakischer Staatsbürgerschaft als Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an./hey

