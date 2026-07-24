Essen: Ermittlerin der EG Cold Cases bei Aktenzeichen XY - Die Polizei Essen sucht nach Hinweisen im Fall Lieselotte

Vergessen ist der Fall jedoch nicht und beschäftigt die Ermittlungsgruppe EG Cold Cases bis heute: Am kommenden Mittwoch (29. Juli) stellt die erfahrene Ermittlerin, Kriminalhauptkommissarin Jessica Batran, den Fall in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY vor. Hierdurch erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung. Zu sehen ist die Sendung ab 20:15 Uhr im ZDF und in der Mediathek.