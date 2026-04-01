Essen: Endhaltestelle Justizvollzugsanstalt: Polizei nimmt mutmaßlichen Kokainhändler fest

Zivile Einsatzkräfte der Polizei observierten gegen 18:12 Uhr einen Mann, welcher nach einem anonymen Hinweis als Kokain-Händler bekannt sein soll. Die Beamten ermittelten den Händler als einen 30-jährigen Albaner ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Am Freitag beobachteten die Polizisten einen Betäubungsmittelhandel in der Zeunerstraße in Essen-Werden. Als sie den Käufer, einen 47-jährigen Essener, abgesetzt kontrollierten, fanden sie bei ihm eine Verkaufseinheit mit augenscheinlichem Kokain.