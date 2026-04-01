Essen: Endhaltestelle Justizvollzugsanstalt: Polizei nimmt mutmaßlichen Kokainhändler fest

45133 E-Bredeney: Zivile Einsatzkräfte der Polizei Essen nahmen am Freitag (27. März) einen Drogendealer am Hauptbahnhof fest. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stießen sie auf eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel und Bargeld. Anschließend ging es in eine Justizvollzugsanstalt.
Zivile Einsatzkräfte der Polizei observierten gegen 18:12 Uhr einen Mann, welcher nach einem anonymen Hinweis als Kokain-Händler bekannt sein soll. Die Beamten ermittelten den Händler als einen 30-jährigen Albaner ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Am Freitag beobachteten die Polizisten einen Betäubungsmittelhandel in der Zeunerstraße in Essen-Werden. Als sie den Käufer, einen 47-jährigen Essener, abgesetzt kontrollierten, fanden sie bei ihm eine Verkaufseinheit mit augenscheinlichem Kokain.
Der 30-Jährige fuhr nach dem Verkauf unterdessen mit der Straßenbahn zum Essener Hauptbahnhof - mit ihm in der Tram: die zivilen Einsatzkräfte. Diese nahmen ihn am Hauptbahnhof schließlich fest. Der Mann führte circa 21 Verkaufseinheiten mit augenscheinlichem Kokain mit sich, darüber hinaus über 1.000 Euro Bargeld.
Mittels richterlichem Durchsuchungsbeschluss betraten die Polizisten im Anschluss die Wohnung des 30-Jährigen. Dort fanden sie über sechs Kilogramm mutmaßliches Kokain, fast 10.000 Bargeld in kleiner Stückelung sowie diverses Verpackungsmaterial und zwei Messer. Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen einem Haftrichter vorgeführt. Er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.
Der 30-Jährige erhält eine Anzeige wegen des illegalen Handels mit Kokain, der 47-jährige Käufer wegen Kokainbesitzes. /aro
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