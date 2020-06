Essen: Einsatzfahrzeug kommt in Heidhausen von der Fahrbahn ab - 18-jähriger Fahrer und Beifahrer werden schwer

Essen (ots) - 45239 E.- Heidhausen: Mittwochabend (17. Juni, 22:17 Uhr) informierte die Feuerwehr die Einsatzleitstelle der Polizei über einen Verkehrsunfall mit Sachschaden in Heidhausen. Danach soll sich ein Einsatzfahrzeug der Johanniter Unfallhilfe an der Kreuzung Kutschenweg/Zum Timpen/Geilinghausweg überschlagen haben. Als Polizisten um 22.19 Uhr an der Unfallstelle eintrafen, behandelten bereits Rettungssanitäter den Fahrer und seinen Beifahrer (beide 18 Jahre) in ihrem Rettungswagen. Nach bisherigen Feststellungen der Polizisten soll der Einsatzwagen aus Richtung der Ruhrlandklinik gekommen und in Richtung Laupendahler Landstraße unterwegs gewesen sein. In der scharfen und abschüssigen Rechtskurve kam das Sonderfahrzeug von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem danebenliegenden Maisfeld zu liegen. Offenbar war das Fahrzeug in der Kurve auf regennasser Fahrbahn zu schnell unterwegs. Die beiden Insassen wurden zur Beobachtung und stationären Versorgung Krankenhäusern zugeführt. Das zuständige Verkehrskommissariat wird jetzt den genauen Unfallhergang ermitteln. /Peke