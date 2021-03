Essen: Einbruchskommissariat und Mülheimer Einsatztrupp zerschlagen mutmaßliche Einbrecherbande - U-Haft

Essen (ots) - 45468 MH-Stadtgebiet/45117 E-Stadtgebiet/40721 Hilden: Das Essener Einbruchskommissariat zerschlug in der Nacht von Montag auf Dienstag (23. März), gemeinsam mit dem Mülheimer Einsatztrupp, eine mutmaßliche Einbrecherbande. Die Bande fiel erstmals in Mülheim an der Ruhr auf. Sie hatten sich offenbar Einbrüche auf die Fahne geschrieben. Mitte Februar kam es zu einer Tat auf der Straße Weißdornbogen. Von dort entkamen sie mit Schmuck und Bargeld. Die Kriminalbeamten des Polizeipräsidiums Essen kamen bei ihrer Ermittlungsarbeit zunächst einem Tatverdächtigen auf die Spur. Das Amtsgericht Duisburg erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Observationsbeschluss. Die Mülheimer Zivilfahnder ließen den Mann fortan nicht mehr aus den Augen. Hierbei kamen drei weitere Männer zu Tage, bei denen es sich um vermeintliche Komplizen handelte. Bei einem Einbruch auf einem Firmengelände in Hilden konnten die Täter beobachtet und im Anschluss festgenommen werden. Auf der dortigen Düsseldorfer Straße luden die Männer gegen 00:45 Uhr einen Container auf einen Lkw und verschwanden mit der Beute in Richtung Essen. Auf Essener Stadtgebiet erfolgte schließlich der Zugriff. Der Führer des MAN sprang aus dem Führerhaus und versuchte zu Fuß zu flüchten. Bei dem Sprung verletzte er sich und scheiterte mit seinem Fluchtversuch. Bei der Beute handelte es sich um zirka 18 Tonnen Zink mit einem Marktwert im fünfstelligen Euro-Bereich. Seine Komplizen waren mit einem Neusser Ford Focus auf der Flucht. Die Polizei machte sie ebenfalls dingfest. Den Lkw entwendeten sie mutmaßlich zuvor von einem Firmengelände in Rheinland-Pfalz. Gegen die vier mutmaßlichen Einbrecher im Alter von 29 bis 50 Jahren wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg Haftbefehl erlassen. / MUe.