Essen: Einbruch und Diebstahl aus Tiefgarage - Fotofahndung

45133 E.-Bredeney:

Am 29. Juli 2021 gegen 6:10 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter vermutlich mit einer Plastikkarte Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus im Stocksiepen. Durch das Treppenhaus gelangte er in die Tiefgarage, aus der er ein Fahrrad entwendete. Mit dem Diebesgut verließ er die Tiefgarage über die Ausgangstür in unbekannte Richtung.

Am Hauseingang wurde der Täter videografiert. Wer kennt den Tatverdächtigen?

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-besonders-schwerer-fall-des-diebstahl

Wenn Sie Hinweise zum Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell