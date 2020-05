Essen: Einbruch in Wohnung - 85-Jährige wacht durch Geräusch auf - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45327 E.-Katernberg: Am späten Sonntagabend (3. Mai) brach ein unbekannter Mann in eine Erdgeschosswohnung im Bereich Gelsenkirchener Straße, Ecke Schonnebeckhöfe. Die 85-Jährige Bewohnerin wachte durch ein Geräusch auf und beobachtete den Täter bei der Flucht. Die Seniorin schlief im Wohnzimmer vor dem Fernseher ein, als sie gegen 23 Uhr durch ein Geräusch geweckt wurde. Sie stand auf und schaute im Hausflur nach, wo sie das Geräusch zuvor vernommen hatte. Im Flur sah sie plötzlich einen fremden Mann, der aus dem Schlafzimmer kam, die Wohnungseingangstür öffnete, sie hinter sich leise schloss und flüchtete. Die 85-Jährige lief daraufhin ins Schlafzimmer und stellte fest, dass diverse Schubladen und Schränke durchwühlt waren. Umgehend alarmierte sie die Polizei. Im Beisein der eingetroffenen Beamten stellte die Bewohnerin fest, dass der mutmaßliche Einbrecher mehrere Schmuckgegenstände erbeutete. Die Frau stand erheblich unter Schock. Sie informierte ihre Familienangehörigen und wurde entsprechend betreut. Bereits am Vormittag erhielt die Seniorin einen Anruf eines "Notarbüros", indem ihr gesagt wurde, dass sie weit über 100.000 Euro gewonnen habe. Das Gespräch wurde beendet als die 85-Jährige mehr Details wie beispielsweise die Erreichbarkeit des Notarbüros bzw. die Erreichbarkeit des Ansprechpartners erfragte. Ob der versuchte Betrug im Zusammenhang mit dem Einbruch steht, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Die Polizei sucht nach Zeugen, die einen zirka 180 cm großen, verdächtigen Mann im Bereich Schonnebeckhöfe / Gelsenkirchener Straße gesehen haben oder zusätzliche Angaben machen können. Hinweise werden unter der 0201/829-0 entgegen genommen. /JH