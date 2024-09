Essen: Einbruch in Sprachschule - Fotofahndung nach unbekanntem Mann

45127 E.-Stadtkern: Am 17. Dezember 2023 brach ein unbekannter in Büroräume in der Essener Innenstadt ein. Die Polizei sucht den Tatverdächtigen jetzt mit Aufnahmen einer Überwachungskamera.

Gegen 17.00 Uhr brach ein unbekannter Mann zwei Bürotüren einer Sprachschule an der Straße "An der Reichsbank" auf. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und entwendete Laptops und Bargeld. Bei der Tat wurde der Unbekannte von einer Videoüberwachung erfasst. Die Bilder der Überwachungskamera können Sie unter folgendem Link einsehen:

https://polizei.nrw/fahndung/146560

Sollten Sie Angaben zu der Person machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail unter hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey

