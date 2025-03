Essen: Einbruch in Kindertagesstätte - Tatverdächtiger mit Tresor festgenommen

45357 E.-Dellwig:

In der Nacht zum Dienstag (25. März) brachen zwei Männer in eine Kindertagesstätte am Dachsfeld ein. Dabei konnte ein Tatverdächtiger (20/deutsch) vor Ort festgenommen werden, der andere flüchtete unerkannt.

Gegen 3 Uhr früh sah ein Zeuge zwei Tatverdächtige aus der Kindertagesstätte herauslaufen und verständigte die Polizei. Mit Eingang des Notrufs wurde umgehend eine Nahbereichsfahndung eingeleitet. Hierbei trafen die Beamten auf einen 20-jährigen Tatverdächtigen, der einen mutmaßlich aus der Kita entwendeten Tresor bei sich trug. Der flüchtige Unbekannte konnte nicht angetroffen werden.

Nach eingängiger Überprüfung des 20-Jährigen, stellten die Kollegen fest, dass es sich bei ihm um einen Jugend-Intensivtäter handelt, der bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen ist. /JuBu

