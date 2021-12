Essen: Einbruch in Juweliergeschäft - Zeugenaufruf

45355 E-Borbeck:

In der Nacht des 24. Dezember brachen unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft an der Marktstraße ein und entwendeten dort Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Gegen kurz vor 4 Uhr wurde ein Betreiber eines nahegelegenen Kiosks durch ein lautes Scheibenklirren aufgeschreckt. Als er nach draußen ging um nachzusehen, was passiert war, sah er einen PKW mit ausgeschalteten Lichtern über die Marktstraße in Richtung Germaniaplatz / Philippusstift-Krankenhaus rasen.

Wenn Sie Hinweise zu dem oder den Tatverdächtigen oder dem flüchtigen PKW geben können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /PaPe

