Essen: Einbruch in Internetcafé endet mit vorläufigen Festnahme

45143 E.-Altendorf: Heute am frühen Morgen (6. Juni) brachen zwei Männer in ein Internetcafé an der Ehrenzeller Straße ein. Beide wurde noch während der Tat erwischt und vorläufig festgenommen.

Gegen 1:40 Uhr meldeten Zeugen der Leitstelle zwei Personen, die über ein Fenster in das Internetcafé einbrechen. Die herbeigeeilten Polizisten stellten daraufhin ein offenstehendes Erdgeschossfenster sowie Taschenlampenlicht innerhalb des Cafés fest. Als sich die Beamten näherten, sprangen die beiden Männer aus dem Fenster und flüchteten zu Fuß. Nach wenigen Metern konnten die Flüchtigen jedoch durch die Polizisten eingeholt und gefesselt werden.

Die beiden Männer konnten daraufhin als ein 31-jähriger (irakisch) sowie ein 38-jähriger (türkisch) Essener identifiziert werden. Beide wurden vorläufig festgenommen. Am Tatort wurde verschiedenes Hebelwerkzeug aufgefunden und sichergestellt. Die Kriminalpolizei sicherte noch in der Nacht weitere Spuren im Internetcafé.

Gegen die beiden Tatverdächtigen wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. /RB

