Essen: Einbruch in ein Optikergeschäft - Zeugen gesucht

45276 E-Steele: Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf zwei Einbrecher geben können, die gestern am frühen Morgen (19. September) gewaltsam mit einem Fahrzeug die Eingangstür eines Optikers durchbrachen.

Gegen 4:15 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Essen Hinweise auf einen Einbruch in ein Optikergeschäft am Kaiser-Otto-Platz. Nach ersten Erkenntnissen nutzten die beiden Unbekannten einen Kleinwagen, um die Eingangstür des Geschäfts zu durchbrechen. Im Anschluss entwendete das Duo eine Vielzahl an Brillen und flüchtete mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Männer unerkannt vom Tatort fliehen.

Der erste Mann war laut Zeugen mit einem Regenponcho und einer Basecap bekleidet. Den zweiten Täter beschrieben die Zeugen als männlich, bekleidet mit einem weißen Pullover und einer Jacke. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen hellen Kleinwagen gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 beim Einbruchskommissariat der Polizei Essen zu melden./Wrk

