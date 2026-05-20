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Essen: Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht zwei Tatverdächtige mit Fotos
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Essen: Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht zwei Tatverdächtige mit Fotos

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Mittwoch, 20.05.2026 06:35

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45127 E.-Stadtkern: Am 16. August vergangen Jahres brachen zwei Unbekannte kurz nach Mitternacht in eine Bäckereifiliale auf der Kettwiger Straße ein. Die beiden Männer durchwühlten das Geschäft und entwendeten Bargeld aus den Kassenbeständen.

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Die Polizei sucht das Einbrecherduo mit Fotos der Überwachungskamera. Die Bilder können Sie unter folgendem Link einsehen: https://polizei.nrw/fahndung/204062

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Sollten Sie Hinweise zu der Identität oder dem Aufenthaltsort der beiden Personen geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/8290 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey

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Rückfragen bitte an:

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Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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