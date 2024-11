Essen: Einbruch beim Juwelier - Zeugen gesucht

45127 E.-Stadkern:

In den frühen Morgenstunden (21. November) brach ein unbekannter Mann bei einem Juwelier in der Rathaus Galerie ein und erbeutete Schmuck im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrages. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige unter Mithilfe seines Komplizen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 3:05 Uhr schlug einer der Tatverdächtigen die Scheibe des Juweliers ein und stahl den Schmuck.

Ein 43-jähriger Wachmann bemerkte den Einbruch und lief dem mittlerweile flüchtenden Räuber in Richtung des Hinterausganges nach. Dort angekommen zeigte ein weiterer Tatverdächtiger dem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eine Schusswaffe, welche in seinem Hosenbund steckte. Deshalb ließ der Wachmann von den Tatverdächtigen ab. Das Duo flüchtete anschließend in Richtung Rathaus.

Einer der beiden Männer soll laut Angaben des Wachmanns komplett schwarz gekleidet gewesen sein mitsamt schwarzer Sturmhaube. Der andere trug bei der Tat eine hellgraue Calvin Klein Jacke, eine graue Sturmhaube und eine schwarze Adidas Jogginghose.

Sollten Sie im Bereich der Rathaus Galerie etwas Verdächtiges gesehen haben oder Angaben zu den flüchtigen Tätern machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /ruh

