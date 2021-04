Essen: Einbrecher stehlen Tresor aus Bäckerei und lassen ihn dann doch in Tatortnähe zurück - Zeugen gesucht

Essen (ots) - E.-Bochold: Unbekannte sind in der Nacht von Freitag (9. April) auf Samstag (10. April) in eine Bäckereifiliale an der Bocholder Straße eingebrochen - ihre Beute, einen verschlossenen Tresor, ließen sie allerdings kurze Zeit später auf der Flucht zurück.