Essen: Einbrecher stehlen Interieur eines Restaurants - Einbruchskommissariat sucht Zeugen

Essen (ots) - 45276 E.-Steele: Das Einbruchskommissariat ermittelt aktuell in einem eher ungewöhnlichen Fall, bei dem mehrere Großküchengeräte eines ehemaligen Restaurants gestohlen wurden. Am Samstag (15. Februar) meldete sich der Besitzer des Restaurants beim Notruf der Polizei, nachdem er den Diebstahl mehrerer hochwertiger Restaurantartikel festgestellt hatte. Neben zwei Pizzaöfen stahlen die Täter auch Eismaschinen und Kühlschränke. Da die Geräte groß und sperrig sind ist davon auszugehen, dass mehrere Einbrecher an der Tat beteiligt waren und zum Abtransport ein größeres Fahrzeug genommen haben. Da das Restaurant am Anfang der Bochumer Straße liegt hofft die Ermittlerin des Einbruchsdezernats, dass Anwohner oder Passanten etwas bemerkt haben. Es ist nicht auszuschließen, dass der Einbruchsvorgang auch als Umzug getarnt sein könnte. Seit November 2019 ist die Gaststätte geschlossen, der Einbruch wurde aber erst am Samstag, 15. Februar bemerkt. Möglichweise ist der Tatzeitraum zwischen November 2019 und Anfang Januar einzugrenzen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)