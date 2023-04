Essen: Einbrecher scheitern an koordinierter Polizeiarbeit - Polizeihubschrauber entdeckt Täter

45359 E.-Bedingrade: Gestern Abend (13. April) brachen drei Männer in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Zwei Tatverdächtige wurden sofort festgenommen. Durch die Unterstützung eines Polizeihubschraubers konnte der dritte Tatverdächtige ebenfalls festgenommen werden.

Gegen 22:10 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von drei Personen die augenscheinlich versuchten in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses "an der Schlaghecke" einzubrechen.

Als die Polizisten eintrafen, befanden sich die Tatverdächtigen zum Teil bereits innerhalb einer Wohnung. Diese waren augenscheinlich über die Balkontür auf der Rückseite des Hauses eingebrochen. Die Streifenteams umstellten weiträumig das Wohnhaus und beobachteten unentdeckt das Verhalten der Tatverdächtigen. Als diese das Gelände verließen und die Straßenseite wechselten, nutzten die Beamten die günstige Gelegenheit, um die Einbrecher festzunehmen. Alle drei rannten in verschiedene Richtungen.

Ein 19-Jähriger mit kroatischer Staatsangehörigkeit warf bei seinem Fluchtversuch eine Tüte weg. Die Beamten holten ihn jedoch nach kurzer Zeit ein und nahmen ihn fest. Auch den zweiten Tatverdächtigen, einen 29-Jährigen Kroaten, hinderten die Polizisten an der Flucht und fesselten ihn.

Der dritte Tatverdächtige warf einen Rucksack weg, rannte in Richtung Heukenfeld und versteckte sich zunächst vor den Beamten. Bei der Suche nach dem letzten Flüchtigen unterstützte ein Polizeihubschrauber. Dieser stellte durch den Einsatz professioneller Wärmebildtechnik an der Bergheimer Straße eine Person fest, die unter einem Anhänger lag und sich versteckte. Die Kräfte des Polizeihubschraubers koordinierten die in der Nähe suchenden Polizisten über Funk zu dem Versteck des Tatverdächtigen. Dadurch konnte ein 19-Jähriger Gelsenkirchener (ebenfalls kroatisch) vor Ort festgenommen werden.

Der Kriminaldauerdienst sicherte akribisch Spuren am Einsatzort. Die Ermittler stellten zudem Hebelwerkzeuge fest, mit denen die Täter vermutlich die Balkontür aufbrachen.

Eine 48-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung erschien während des Einsatzes und wurde durch die Beamten betreut. Das in der Tüte, dem Rucksack und an den Tätern aufgefundene Diebesgut, in Form von Schmuck und Geldbörsen, wurde der Essenerin zurückgegeben.

Die drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Zwei der Festgenommenen (19 / 29) haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen werden die Tatverdächtigen noch heute dem Haftrichter vorgeführt.

Das Kriminalkommissariat 32 ermittelt nun gegen die drei wegen des bandenmäßigen Wohnungseinbruchsdiebstahls. /RB

