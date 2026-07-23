Essen: Einbrecher in Tabakgeschäft auf frischer Tat ertappt

Im Kofferraum des Fluchtfahrzeugs lag ein Bettbezug, der mit zahlreichen Tabakwaren gefüllt war. In den Taschen der Festgenommenen fanden die Beamten unter anderem ein Messer und ein Pfefferspray. Sie stellten das Fluchtfahrzeug, die Waffen und das Diebesgut sicher. Hierbei handelt es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um 240 Schachteln Zigaretten bzw. Zigarillos und 87 Pakete Tabak in einem mittleren vierstelligen Warenwert sicher.