Essen: Einbrecher in Kettwig auf frischer Tat festgenommen - Zeugenaufruf

45219 E.-Kettwig: Gestern Abend (13. Oktober) gelang es Polizisten, zwei Einbrecher auf frischer Tat festzunehmen. Zuvor waren die beiden Verdächtigen mit einem weiteren Mann in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Stadtbad eingebrochen. Dem Dritten gelang trotz umgehender Fahndung die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19:40 Uhr brachen die Unbekannten in das Einfamilienhaus in Kettwig ein, dessen Bewohner sich zu dem Zeitpunkt nicht vor Ort befanden. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und durchwühlten mehrere Räume nach Beute.

Der Eigentümer wurde von unterwegs jedoch durch die Sicherheitssysteme seines Hauses benachrichtigt und sah die Einbrecher auf den Videokameras. Er verständigte sofort einen Nachbarn, der umgehend die Polizei rief.

Die eingesetzten Beamten eilten zu dem Wohnhaus und konnten die Tatverdächtigen noch im angrenzenden Garten erblicken. Umgehend versuchten die drei mutmaßlichen Einbrecher zu flüchten. Nach einer kurzen Nacheile konnten die Kollegen zwei Männer vorläufig festnehmen. Dem Dritten gelang trotz sofortiger Fahndung die Flucht.

Bei den Festgenommen handelt es sich um serbische Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Sie sind 36 und 44 Jahre alt.

Das Kriminalkommissariat 41 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Angaben zu der Tat oder zu verdächtigen Personen im Bereich des Tatorts machen können. Sollten Sie sachdienliche Angaben machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey

