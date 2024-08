Essen: Einbrecher-Duo von Überwachungskamera gefilmt - Fotofahndung

45138 E.-Huttrop: Am 15. März dieses Jahres brachen zwei Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Olbrichstraße ein. Das Duo, bestehend aus einem Mann und einer Frau, brachen ein Fenster zum Wohnzimmer auf und durchwühlten das ganze Haus. Wertsachen fanden die Unbekannte offensichtlich nicht, sodass sie ohne Beute flüchteten.

Die Kriminalpolizei sucht die Unbekannten jetzt mit Fotos einer Überwachungskamera. Die Lichtbilder können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/143198

Sollten Sie Angaben zu den Personen machen können, melden Sie sich bitte per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 bei dem Kommissariat 34 Polizei Essen./hey

