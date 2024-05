Essen: Einbrecher-Duo in Gaststätte gestellt - Vorläufige Festnahme

45130 E.-Rüttenscheid: Am Freitagmorgen (17. Mai) brachen zwei Tatverdächtige (m, 37 / w, 19) in eine Gaststätte an der Hedwigstraße ein. Die Polizei stellte die beiden noch während der Tat. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen.

Gegen 3:50 Uhr meldete ein Anwohner verdächtige Geräusche an einem Restaurant an der Hedwigstraße. Die herbeigeeilten Polizisten stellten bei Eintreffen eine auffällige junge Frau fest, die offensichtlich "Schmiere stand". Neben eindeutigen Einbruchsspuren an der Eingangstür, bemerkten die Beamten das Leuchten einer Taschenlampe innerhalb des Gebäudes. Da sich die Person, auch nach mehrfacher Aufforderung, nicht zu erkennen gab, betraten die Polizisten die Gaststätte. Nach kurzer Zeit fanden sie einen Mann, der sich dort vor der Polizei versteckte.

Die Beamten identifizierten die Tatverdächtigen als einen 37-Jährigen und eine 19-Jährige ohne festen Wohnsitz (beide deutsch) und nahmen sie vorläufig fest.

Bei dem 37-jährigen Tatverdächtigen fanden die Beamten zudem diverse Ausweisdokumente sowie Bankkarten, die mutmaßlich bei vorangegangenen Eigentumsdelikten entwendet wurden./RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell