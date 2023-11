Essen: Ein unbekannter Mann entwendet Geldbörse - Fotofahndung

Essen: U-Bahn mit Graffitis beschädigt - Fotofahndung

Polizeimeldungen Essen (ots) - 45329E.- Altenessen-Nord: Am 06. August gegen 21:30 Uhr beschmierten Unbekannte zwei U-Bahnwagons in eine Werkstatthalle am Karlsplatz mit Graffiti.