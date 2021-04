Essen: Ein Pedelecfahrer stürzt und verletzt sich schwer - Zeugen gesucht

Am Samstagmittag (17. April) stürzte eine Person mit einem Pedelec und verletzte sich. Gegen 13:25 Uhr befuhr ein 71-jähriger Fahrradfahrer, mit seinem Pedelec, den Fahrradweg an der Ruhr, parallel zur Wuppertaler Straße aus Essen-Heisingen in Fahrtrichtung Essen-Rellinghausen. Vermutlich in Folge dessen, dass ihm eine größere Gruppe Radfahrer entgegen kam, stürzte er und verletzte sich schwer. Zum aktuellen Zeitpunkt ist unklar, ob der 71-Jährige durch ein Ausweichmanöver zu Sturz kam oder ob eine Kollision mit einem flüchtigen Radfahrer ursächlich war. Für den verletzten Radfahrer erfolgte anschließend eine medizinische Behandlung in einem Krankenhaus. Die Polizei bittet um Zeugen, die sich in diesem Zeitraum ebenfalls auf dem Fahrradweg befanden. Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0. / ViV

