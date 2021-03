Essen: Ehrloser Trickdieb stiehlt Ehering einer hilflosen Frau- Welcher Augenzeuge kann blinden Frau bei der

Welcher Mensch stiehlt einer blinden, beinahe 80 Jahre alten Frau den Ehering? Diese Frage stellten sich Polizisten Freitagmorgen (5. März) um 10:30 Uhr an der Frohnhauser Straße/ Ecke Potsdamer Straße. Etwa 15 Minuten zuvor, gegen 10:15 Uhr, schellte ein unbekannter Mann bei der Essenerin an. Er sei von den Stadtwerken, stellte er sich vor, und müsse dringend die Leitungen überprüfen, wofür er nur eine Minute brauchen würde. Offenbar fiel ihm sofort der goldene Ehering ins Auge, den die Seniorin an der Hand trug. Er empfahl der Wohnungsmieterin dringend, aus Sicherheitsgründen alle Metallgegenstände abzulegen. Tatsächlich war der ehrlose Trickdieb wenige Momente später wieder aus der Wohnung verschwunden. Neben dem Ehering entwendete er etwas Bargeld. Mit der Polizeimeldung dieses Trickdiebstahls, der sich täglich an vielen Stellen in unserer Stadt ähnlich zuträgt, hofft die Polizei auf Augenzeugen aus der Nachbarschaft. Möglicherweise haben auch Kunden eines unmittelbar angrenzenden asiatischen Imbisses gegen 10:15 Uhr am Freitagmorgen Beobachtungen gemacht, die der Polizei bei der Identifizierung des Kriminellen helfen können. Hinweise werden unter der zentralen Rufnummer der Essener Polizei 0201-829-0 entgegen genommen. /Peke

