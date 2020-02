Essen: Ehepaar aus Kray vermisst - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

Essen (ots) - 45309 E.-Kray: Die Fahndung nach dem seit dem 7. Februar vermissten Ehepaar Claudia V. und Ulrich V. aus Kray hat sich erledigt. Unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4518220 Das Paar konnte am Montag, 17. Februar, in hilfloser Lage in Spanien angetroffen werden. Die Eheleute werden derzeit medizinisch versorgt. Angehörige erhielten Kenntnis. Die Medien werden gebeten, das Fahndungsfoto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /bw