Essen: EC-Karten-Betrügerin gesucht - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots) - 45276 E.-Steele: Anfang Dezember vergangenen Jahres wurde einer 84-jährigen Seniorin die Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen - mit der darin befindlichen EC-Karte hob eine Unbekannte am 8. Dezember um 16:15 Uhr an einem Geldautomaten am Kaiser-Otto-Platz eine größere Summe Bargeld ab.