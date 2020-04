Essen: EC-Karte entwendet und unrechtmäßig Bargeld abgehoben - Fotofahndung - Wer kennt die Personen?

Die 73 Jahre alte Essenerin war in einem Lebensmittelgeschäft auf der Haedenkampstraße einkaufen. Im Kassenbereich bemerkte sie den Diebstahl ihres Portmonees. Im Anschluss begab sie sich zu einer Bankfiliale um den Diebstahl anzuzeigen. Dort erhielt die 73-Jährige die Information, dass soeben die EC-Karte an einem Bankautomaten eingesetzt worden sei und Bargeld in dreistelliger Summe abgehoben wurde.

Eine Videokamera filmte zwei Frauen bei der Tatausführung. Der Sachbearbeiter für Betrugsdelikte sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Identität der Personen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0201/829-0 entgegen. /JH

