Essen: E-Scooter Fahrerin wird an der Autobahnausfahrt zur Ruhrallee von LKW angefahren und schwer verletzt- Polizisten

Essen (ots) - 45136 E.- Huttrop: Montagmittag (12. Oktober 2020, 14 Uhr) prallte eine 25-jährige E-Scooter Fahrerin an der Autobahnausfahrt A 52 zur Ruhrallee gegen einen LKW, dessen Fahrer nach dem Unfall seine Fahrt fortsetzte. Zeugen beobachteten, wie der grüne LKW von der Autobahn abfuhr und auf der Ruhrallee zunächst nach rechts in Richtung Stadtmitte weiterfuhr. Vermutlich bemerkte er nicht eine von rechts kommende 25-jährige Frau, die auf einem E- Scooter auf dem Gehweg oder dem dortigen Radweg in Richtung Kupferdreh unterwegs war. Obwohl die junge Frau augenscheinlich versuchte den Zusammenstoß zu verhindern, prallte sie gegen den LKW und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Fahrer des LKW entfernte sich von der Unfallstelle und setzte seine Fahrt über die Töpferstraße fort. Mit dem Notruf der Zeugen alarmierte die Einsatzleitstelle sofort den Rettungsdienst und löste eine Fahndung nach dem flüchtigen LKW aus, der auch auf akustische Warnsignale nach dem Unfall nicht reagierte. Bei Eintreffen der Polizei versorgten bereits Sanitäter die verletzte Frau, die anschließend zur stationären Behandlung ins Klinikum gefahren wurde. Andere Polizisten entdeckten den flüchtigen Lastwagen mit dem 31-jährigen Essener Fahrer im Bereich der Schürmannstraße. Der Führerschein des geflohenen Unfallverursachers stellten die Beamten sicher. Das Unfallaufnahmeteam des Verkehrskommissariats 1, welches bei besonders schweren Verkehrsunfällen zum Einsatz kommt, hat die Ermittlungen übernommen und wertete bis in die Nachmittagsstunden die Spuren an der Unfallstelle aus. Für die dortigen Verkehrsteilnehmer kam es zu geringen, aber unausweichlichen Beeinträchtigungen. Unfallzeugen bitten die ermittelnden Beamten, sich beim VK1 unter der zentralen Rufnummer der Essener Polizei 0201-829-0 zu melden./Peke