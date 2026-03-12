Essen: E-Scooter-Fahrerin stürzt nach Berührung mit Pkw - Polizei sucht Unfallfahrer

45127 E.-Ostviertel: Am Mittwochabend (11. März 2026) kam es auf der Goldschmidtstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und der Fahrerin eines E-Scooters. Die E-Scooter-Fahrerin wurde von dem Auto touchiert, stürzte und verletzte sich leicht. Der Wagen setzte seine Fahrt fort. Gegen 22:15 Uhr fuhr eine 22-jährige E-Scooter-Fahrerin vom Hauptbahnhof kommend über die Goldschmidtstraße in Richtung Gerlingstraße. Etwa auf Höhe der Engelbertstraße befindet sich eine Baustelle, weshalb es dort nur eine sehr enge Fahrspur mit einem eingezeichneten Radweg gibt. Dort überholte ein Auto die 22-Jährige und berührte sie dabei. Die junge Frau stürzte und verletzte sich leicht, der Pkw setzte seine Fahrt fort. Die Polizei sucht nun nach dem beteiligten Wagen und dessen Fahrer. Vermutlich handelt es sich um ein dunkles Fahrzeug. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /bw