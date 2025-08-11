Essen: E-Scooter-Fahrerin nach Unfall leichtverletzt - PKW-Fahrer flüchtet von Unfallstelle - Zeugenaufruf

45128: E-Südviertel:

Am Freitagmorgen (8. August) kollidierten ein E-Scooter und ein PKW im Kreuzungsbereich Friedrichstraße/Holsterhauser Straße. Dabei wurde eine 34-jährige Frau leicht verletzt. Der mutmaßlich unfallverursachende PKW flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 5 Uhr fuhr die 34-jährige Essenerin mit ihrem E-Scooter auf dem rechten Gehweg der Friedrichstraße in Richtung Kruppstraße. An der Kreuzung Friedrichstraße/Kruppstraße/Holsterhauser Straße beabsichtigte sie, den Zebrastreifen des Rechtsabbiegers zu überqueren. Als sie den Zebrastreifen querte, erfasste sie ein grauer PKW, der in Richtung Holsterhauser Straße abbog. Die Mittdreißigerin stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Anschließend wurde sie von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen blieb erfolglos.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht nun nach Zeugen. Wer Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen PKW machen kann, meldet sich bitte unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /ruh

