Essen: E-Scooter-Fahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Am Freitagabend (15. August) kollidierten ein E-Scooter und ein PKW auf der Kupferdreher Straße in einer Grundstückseinfahrt. Die bislang unbekannte E-Scooter-Fahrerin wurde dabei vermutlich leicht verletzt und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18:00 Uhr fuhr die 43-jährige Deutsche mit ihrem Hyundai auf der Kupferdreher Straße in Richtung Bahnhof Kupferdreh. In Höhe einer Grundstückseinfahrt beabsichtigte sie zu wenden. Beim Abbiegen stieß sie mit einer E-Scooter-Fahrerin zusammen, die in gleicher Richtung auf dem Gehweg fuhr.

Die unbekannte Frau wurde mutmaßlich leicht verletzt. Anschließend flüchtete sie mit dem schwarzen E-Scooter.

Die 43-Jährige und ein Zeuge beschrieben die Unbekannte als etwa 14 Jahre alt und rund 1,60 Meter groß. Sie soll ein südländisches Erscheinungsbild und schwarze Haare gehabt haben. Sie trug ein Kopftuch und einen grauen Jogginganzug. Zudem hatte sie beide Handgelenke bandagiert.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht nun nach weiteren Zeugen. Wer Angaben zum Unfallhergang oder zu der flüchtigen E-Scooter-Fahrerin machen kann, meldet sich bitte unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /ruh

